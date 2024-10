Saiba como fica o tempo neste domingo de eleições em São Paulo

As seções eleitorais foram abertas neste domingo, 27 de outubro, para as votações do segundo turno das eleições municipais de 2024. No estado de São Paulo, 18 municípios terão disputas neste domingo e os eleitores devem se preparar para encarar garoa e tempo frio na maior parte deles.

Segundo publicação do Metrópoles, a previsão do tempo para este domingo é de céu encoberto e garoa na cidade de São Paulo, sendo que a região metropolitana, o Vale do Paraíba e o litoral também podem esperar por tempo nublado e frio ao longo do dia.

A exceção fica por conta das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, que devem ter sol na maior parte do dia.

Como fica o tempo na capital?

Na capital, a previsão é de que os eleitores enfrentem tempo nublado e garoa ao longo do domingo. Segundo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a garoa é o resultado da passagem de uma frente fria sobre o oceano, favorecendo a entrada dos ventos de retaguarda que transportam ar mais frio e úmido para toda a faixa leste paulista.

Além da garota, as temperaturas também devem ser afetadas pelo ar mais frio e úmido, alcançando máxima de 19°C.