2º turno das eleições: saiba para quem o voto é obrigatório e facultativo

Cerca de 15,6 milhões de eleitores de 18 municípios do estado de São Paulo estão se preparando para ir às urnas neste domingo (27). A escolha do candidato vai impactar no resultado do responsável por comandar o Executivo municipal a partir de janeiro de 2025.

ANÚNCIO

A fim de cumprir com o dever de cidadão, existem alguns grupos que podem escolher se querem votar ou não. Para outros, o comparecimento nas urnas é obrigatório. Saiba de qual grupo você faz parte:

Voto obrigatório: o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos.

Voto facultativo: o voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 e os jovens de 16 e 17 anos.

Leia mais:

Vale lembrar que o título de eleitor deve estar regularizado no momento da votação. Conforme orientações da Justiça Eleitoral paulista, antes de sair de casa, as eleitoras e os eleitores separem um documento oficial com foto, carreguem os números de seus candidatos cientes do local e seção eleitoral para ter uma votação tranquila.

Tome nota: é preciso levar documento oficial com foto, checar local de votação e seção eleitoral, além de fazer uma colinha com os números das candidaturas; horário da votação é das 8h às 17h.