Eleição em SP: não votei no primeiro turno, sou obrigado a votar no segundo?

O voto é obrigatório para todos os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos, de acordo com a legislação brasileira, e facultativo para quem tem mais de 70 anos ou é analfabeto.

Para jovens entre 16 e 17 anos o voto é facultativo, ou seja, eles podem votar se quiserem, desde que estejam com o Título de Eleitor em dia.

NÃO VOTEI NO PRIMEIRO TURNO, SOU OBRIGADO A VOTAR NO SEGUNDO

Quem não votou no primeiro turno por qualquer motivo deve votar no segundo turno normalmente, neste domingo.

É importante que a pessoa tenha justificado o voto no primeiro turno para ficar quites com a Justiça Eleitoral, mas mesmo que não tenha justificado pode votar normalmente.

Quem por motivo de força maior também não puder votar no segundo turno, deve baixar o aplicativo do e-Título até sábado e no domingo fazer a justificativa.

Quem ainda não fez o download do app e não fizer até este sábado, não conseguirá fazer a justificativa no dia da eleição.

Que documentos tenho que levar para votar?

A maioria do eleitorado paulista já possui biometria, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas quem ainda não tem pode apenas mostrar um documento oficial com voto e poderá votar sem problemas.