Prefeito de Taboão da Serra ferido em atentado a tiros deixa hospital após passar por cirurgia

O prefeito de Taboão da Serra, e candidato à reeleição no segundo turno, José Aprígio da Silva (Podemos), teve alta do Hospital Albert Einstein após passar por uma cirurgia para remoção de fragmentos de bala em seu ombro esquerdo. Conforme reportagem da CNN Brasil, a cirurgia realizada no dia 25 de outubro foi bem-sucedida.

ANÚNCIO

Aprígio foi alvo de um ataque a tiros no dia 18 de outubro, enquanto visitava áreas do município afetadas pelas fortes chuvas. O veículo em que o prefeito e outros membros de sua equipe estavam foi alvejado por tiros, que o feriram no ombro esquerdo, nas proximidades do marcapasso.

Leia também: Assessoria de prefeito ferido em atentado confirma cirurgia para remoção de fragmentos de bala

Até o momento, não foi confirmado se Aprígio comparecerá à votação referente ao segundo turno das eleições, no qual disputa a reeleição para a prefeitura de Taboão da Serra.

Suspeitos identificados

Conforme a publicação, os suspeitos do atentado a tiros fugiram na direção de Embu das Artes logo após realizarem os disparos. A Polícia Civil conseguiu identificar e prender Gilmar de Jesus Santos, que cumpria pena por roubo de cargas e estava entre os envolvidos nos disparos.

Agora, os policiais investigam o envolvimento de outros três suspeitos, sendo um deles Jefferson Ferreira de Souza, que segue foragido e seria o responsável por facilitar a fuga dos comparsas.