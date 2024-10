Assessoria de prefeito ferido em atentado confirma cirurgia para remoção de fragmentos de bala

A assessoria de José Aprígio, prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, revelou que ele passou por uma cirurgia para remoção de fragmentos da bala que atingiu seu ombro em um atentado a tiros no dia 18 de outubro. Conforme reportagem do G1, a cirurgia ocorreu na última sexta-feira (25), mas foi confirmada pela assessoria apenas na manhã deste sábado (26).

O candidato segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o atentado a tiros que ocorreu em uma avenida em Taboão da Serra. Apesar de sua melhora, ele segue sem previsão de alta médica.

Os boletins referentes ao estado de saúde do candidato são divulgados por sua coordenação de campanha. Segundo a última nota, exames de imagem revelaram a presença de fragmentos metálicos e um “hematoma significativo na área do peito, sendo necessária a cirurgia para identificar e corrigir a fonte do sangramento, remover os fragmentos e drenar o hematoma”.

A equipe ainda revelou que o procedimento, realizado na mão esquerda e na região da clavícula esquerda de Aprígio, foi bem-sucedido.

Tentativa de homicídio

O carro que levava o candidato à reeleição foi atingido por ao menos 6 tiros que chegaram a perfurar a blindagem do veículo. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio.

Um dos suspeitos de envolvimento no caso já foi preso, enquanto outros três seguem sendo investigados. Segundo dados divulgados, a polícia acredita que o atentado foi promovido pelos quatro indivíduos, resta saber se há mandantes.

A delegacia agora aguarda laudo da Polícia Técnico-Científica para confirmar qual foi a munição que feriu Aprígio. A suspeita é de que o ferimento tenha sido causado por um tiro de fuzil. Os demais ocupantes do veículo não foram feridos no atentado.