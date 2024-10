Ataque ao prefeito de Taboão da Serra: após prender suspeito, polícia procura outros dois envolvidos

A Polícia Civil identificou três suspeitos pelo ataque a tiros cometido contra o prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), no último dia 18. Um deles, que é um homem de 33 anos, foi detido na segunda-feira (21). Já os outros dois continuam sendo procurados por agentes do 1º Distrito Policial (DP) da cidade. O político segue internado em estado estável e chorou em um vídeo ao falar sobre o caso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito que foi levado para a delegacia permanece preso, mas em função de um mandado de prisão que tinha em aberto em relação a um roubo. O homem deve passar por audiência de custódia em breve.

O nome dele não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa. Ao ser levado para a delegacia, ele falou com a imprensa: “Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, eu estava andando com o carro, ele era suspeito, acho que era isso, mas não tem provas contra mim”, disse o suspeito ao ser retirado de uma viatura.

A polícia também não revelou o nome dos outros dois suspeitos, apenas que um deles também teve a prisão temporária decretada pela Justiça e agora é considerado foragido.

Ataque a tiros

O ataque ocorreu na última sexta-feira (18). Aprígio, que tem 72 anos, estava em um carro blindado voltando da visita de uma obra na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, que leva o nome do pai dele. Um carro vermelho emparelhou com o do prefeito e pelo menos cinco tiros foram disparados, sendo que um deles acertou o político.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Aprígio baleado dentro veículo e, depois, sendo socorrido às pressas (assista abaixo). Desesperado, o motorista que estava com o prefeito disse que os criminosos queriam que ele parasse, mas ele continuou na direção. “Na hora que ele [Aprígio] foi atingido, ele se jogou no bando, foi um desespero e ele gritava que havia sido baleado”.

Aprígio foi primeiro levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada e, depois, transferido para o Hospital Albert Einstein. Ele permanece na unidade, em estado estável, se recuperando de um ferimento na clavícula esquerda.

Na segunda-feira (21), o prefeito apareceu em um vídeo deitado no leito do hospital, cheio de fios, e chorou ao falar da situação que viveu.

“Sou grato a cada um de vocês pelas orações que todos fizeram para mim. Está sendo muito difícil para a minha vida, mas Deus vai me dar coragem (...) Graças a Deus que tenho apoio da minha família, de vocês, das igrejas que estão orando por mim, mas dói muito saber que a gente trabalha tanto para o bem das pessoas, da comunidade, e receber o mal”, disse Aprígio, bastante emocionado (assista abaixo).