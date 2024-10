‘Ele gritava que foi baleado’: diz motorista que conduzia prefeito de Taboão da Serra durante atentado em SP

O prefeito de Taboão da Serra, na Grande SP, Aprígio da Silva (Podemos), foi vítima de um atentato na tarde desta sexta-feira (18), dentro de seu veículo. Segundo o motorista que conduzia o carro, a situação foi de desespero.

O condutor do veículo falou ao repórter Mark Figueiredo, do Brasil Urgente, relatando o ocorrido. Segundo ele, o motorista contou que os criminosos estavam em um carro vermelho e, inicialmente, dispararam no pneu do carro. Depois seguiram atirando até que Aprígio foi atingido na altura do ombro.

“Na hora que ele foi atingido, ele se jogou no bando, foi um desespero e ele gritava que havia sido baleado”, contou o motorista.

Conforme um comunicado da prefeitura de Taboão da Serra, o prefeito está sob cuidados médicos no Hospital Israelita Albert Einsten.

“As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência”, diz a prefeitura em nota.

