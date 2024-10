Suposto motorista de app assaltou passageiras em São Paulo é preso com dólares e euros

O suposto motorista de aplicativo responsável por assaltar ao menos duas passageiras em São Paulo na última semana foi preso na quinta-feira, dia 17 de outubro. Conforme publicado pelo Metrópoles, na casa do suspeito foram localizados euros, dólares e o notebook de uma das vítimas.

As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública e dizem respeito ao crime praticado no dia 7 de outubro. Informações sobre a outra passageira não foram detalhadas na reportagem.

Apesar da prisão do suspeito, as investigações seguem em andamento para que o caso seja apurado de forma completa. O homem, identificado como sendo um motorista da Uber, segue à disposição da Justiça, enquanto a plataforma se pronunciou afirmando que está colaborando com as autoridades e que baniu a conta do motorista em questão.

Relembre o caso

Em relato publicado anteriormente, a vítima revela que fazia uma corrida entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos e a Zona Oeste de São Paulo quando foi sequestrada e assaltada pelo motorista em questão.

Antes de embarcar, ela tomou os cuidados necessários e confirmou não somente os dados do carro como os dados do motorista, que anunciou o assalto quando os dois estavam na Marginal Pinheiros. O homem, armado com um punhal, orientou a vítima a realizar um empréstimo no valor de R$8 mil pela plataforma de corridas 99, concorrente da Uber.

Ele também levou o celular da mulher desbloqueado, cartões com senha e a mala com objetos comprados durante a viagem que estava no porta-malas do veículo. O homem ainda levou valores em dólar e euros.

A vítima contou com apoio de outras pessoas em um posto de combustíveis para realizar o bloqueio de seus cartões bancários.