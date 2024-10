Passageira é sequestrada e assaltada por motorista do Uber em São Paulo

O que seria uma simples corrida do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, até a Zona de Oeste de São Paulo via carro de aplicativo se tornou um verdadeiro pesadelo para uma psicóloga de 57 anos entre a noite de segunda (14) e a madrugada desta terça-feira (15). Ela foi sequestrada e assaltada pelo motorista a serviço da Uber.

Ela desembarcou da Turquia e solicitou um carro por aplicativo. O motorista chegou pouco antes das 22h30. Por segurança, ela checou a identificação do motorista e o modelo e a placa do automóvel, um Hyundai HB20 branco, com os dados que apareceram no aplicativo da Uber. Outra indicação de que tudo estava certo veio quando o homem a chamou pelo nome.

Ela contou ao jornal Folha de S.Paulo que apavorou-se quando o percurso pré-determinado pelo aplicativo passou a ser ignorado pelo motorista.

Na marginal Pinheiros, ele anunciou o assalto. De acordo com a vítima, ele mostrou um punhal na coxa. O motorista disse diversas vezes que, se ela colaborasse, não aconteceria nada.

Foi então que ele anunciou o golpe. Exigiu que a psicóloga fizesse um empréstimo através do aplicativo da 99, concorrente da Uber. Segundo o condutor, pela plataforma era possível obter dinheiro. Sem saber do que se tratava, a mulher seguiu as orientações até acessar no app uma oferta de linha de crédito de R$ 8 mil.

Por cerca de duas horas o homem percorreu toda a extensão das marginais Tietê e Pinheiros. Depois, fez uma volta pela ponte Cidade Jardim até percorrer alguns metros e deixá-la na avenida Alcides Sangirardi, nas proximidades da ponte Engenheiro Ary Torres.

O motorista levou o celular dela desbloqueado, cartões com senha e a mala com objetos comprados durante a viagem. A bagagem estava no porta-malas do carro. O homem ainda roubou cerca de R$ 200 em notas de real, dólar e euro.

O valor da corrida, R$ 104, foi debitado de sua conta de crédito. Entretanto, ela recebeu um aviso por e-mail de que a corrida havia sido cancelada e que ela deveria pagar uma taxa de R$ 18 por isso.

Ajudada por pessoas num posto de combustíveis, a vítima conseguiu bloquear seus cartões bancários. Em casa, pelo computador, entrou em contato com suporte da Uber. No entanto, no dia seguinte o conteúdo da conversa, os dados da corrida e os do motorista sumiram. A vítima registrou um boletim de ocorrência pela internet.

Em nota, a Uber disse que a conta do motorista parceiro foi suspensa da plataforma enquanto são feitas as apurações do caso. “A empresa se coloca à disposição das autoridades para colaborar fornecendo os dados necessários, nos termos da lei.”

“Segurança é prioridade para a Uber e o aplicativo está sempre buscando, por meio da tecnologia, fazer da sua plataforma a mais segura possível, de uma forma escalável”.

Procurada, a 99Pay, um dos braços da 99, lamentou o ocorrido. Segundo a empresa, o 99Empresta, serviço de empréstimo pessoal e crédito facilitado, permite aos usuários a possibilidade de obter microcrédito de forma segura, ágil e sem burocracia.

“O serviço está disponível apenas para perfis pré-selecionados e utiliza recursos de segurança robustos para garantir a segurança dos usuários. Para solicitar o empréstimo, o cliente passa por uma análise criteriosa de perfil e o limite de valor do empréstimo é individualizado.”