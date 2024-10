Homem foge com a filha de 6 meses após agredir a mãe da criança no interior de São Paulo

Um novo caso de violência contra mulher foi registrado no interior de São Paulo. Segundo publicação feita pelo G1, um homem de 24 anos é suspeito de agredir a companheira com uma pá e fugir levando a filha do casal, de apenas seis meses de vida. A agressão aconteceu no bairro Parque Centenário, em Jundiaí, interior de São Paulo.

ANÚNCIO

O homem teria entrado na casa portando uma pá de construção que utilizou para agredir a esposa. Na sequência, ele fugiu do local levando a filha de seis meses. A menina foi devolvida à mãe por uma mulher que não teve sua identidade revelada pela polícia.

O homem segue desaparecido

De acordo com a reportagem, moradores vizinhos ao local em que ocorreu a agressão relataram que o homem conseguiu fugir da casa ao pular o muro com a filha no colo. Ele teria saído na direção do bairro São Camilo.

Até o momento o suspeito, que não teve a identidade revelada, segue sem ser localizado. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher (DDM) como violência doméstica e lesão corporal.