‘Maníaco do Uno’: polícia indicia suspeito de atacar mulheres e pede prisão preventiva; ele segue foragido

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos, suspeito de atacar pelo menos sete mulheres, na Zona Leste de São Paulo, e pediu a prisão preventiva dele. O homem, que ficou conhecido como o “maníaco do Uno”, vai responder pelo crime de tentativa de roubo qualificado pela restrição de liberdade e emprego de arma branca de maneira continuada. Ele continua foragido.

Em setembro passado, após os ataques, a Justiça decretou a prisão temporária de Solirano. Agora, a equipe do 57º Distrito Policial (DP), no Parque da Mooca, que investigou o caso, solicitou que a prisão seja convertida em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Apesar disso, não há pistas sobre o paradeiro do homem.

Imagens de câmeras de segurança registraram os ataques ocorridos nos bairros do Parque São Lucas, Vila Oratório, na Avenida Sapopemba, na Vila Regente Feijó, no último dia 13 de setembro, entre 17h e 19h. A polícia diz que Solirano é quem apareceu tentando arrastar as mulheres para o seu carro, sendo que, em alguns casos, as vítimas relataram que foram ameaçadas com uma faca.

O “maníaco do Uno” passou a ser procurado, mas não foi achado. Ele foi visto pela última vez no dia 17 de setembro, quando foi flagrado por câmeras de um comércio com o pé enfaixado, mancando e usando muletas (veja no vídeo abaixo).

A investigação descobriu que, no último dia 14 de setembro, Solirano procurou atendimento médico em um hospital e disse que tinha machucado o pé ao pular um muro. De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, após receber o atendimento, ele foi liberado no mesmo dia. O homem teria dito aos familiares que não tinha sofrido nenhuma agressão e que aquela lesão tinha sido provocada ao pular um muro.

No dia 17 de setembro, quando já estava lesionado, Solirano ligou para familiares por meio do celular da mãe dele, sendo que o sinal foi registrado na Zona Leste da Capital. O homem era quem usava o aparelho e, na ocasião, teria dito que pretendia se entregar às autoridades, porém, a ligação foi interrompida e o celular ficou fora de área.

Segundo a polícia, as últimas transações bancárias feitas pelo suspeito por meio do aparelho celular também ocorreram no Jardim Elba. Buscas foram realizadas no local, mas até agora o telefone e o suspeito não foram localizados.

No último dia 18 de setembro, o Fiat Uno usado pelo suspeito foi encontrado pela polícia abandonado em uma comunidade. Dentro dele foram achadas uma faca, uma chave de fenda, documentos e roupas. Todos os itens foram apreendidos e passam por perícia.

O delegado Ricardo Salvatori chegou a levantar a suspeita de que Solirano possa ter sido julgado pelo “tribunal do crime”, que seria um grupo formado por integrantes de facções criminosas que determinam penas para criminosos, mas não há nada de concreto.

Já os parentes disseram à polícia que não fazem a menor ideia do paradeiro do homem, que estaria “afundado nas drogas”. O suspeito, que é natural do Piauí, já foi condenado por um caso de roubo qualificado, ocorrido em 2000. Ele pegou 11 anos de prisão, mas deixou a cadeia em 2009.

Os ataques

O agressor apareceu nas imagens de câmeras de segurança usando boné vermelho, blusa de moletom com capuz, calça jeans e sapatos. Em todos os ataques, o homem se aproximou, deu uma chave de braço nas mulheres e tentou empurrá-las para dentro do Uno. As vítimas, com idades entre 11 e 34 anos, conseguiram escapar.

Veja abaixo a cronologia dos ataques:

1º ataque: uma mulher de 34 anos caminhava pela Rua Antonio Gomes, no Parque São Lucas, quando foi abordada e agarrada pelo “maníaco do Uno”, por volta das 17h10 do último dia 13. A polícia ainda busca imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado esse caso. Ao fazer a denúncia, no 42º DP do Parque São Lucas, a vítima contou que o homem tentou colocá-la no carro e a ameaçou com uma faca;

2º ataque: uma mulher de 27 anos, que estava em um ponto de ônibus na Rua Manoel Onha, na Vila Oratório, foi atacada por volta das 17h30 do último dia 13. A jovem contou à polícia que o homem a segurou pelo braço e tentou colocá-la à força dentro do Uno, mas ela conseguiu se soltar e fugiu. A polícia obteve imagens que mostram o ataque e as investigações seguem em andamento como “constrangimento ilegal” no 57º DP.

3º ataque: uma mulher foi atacada no mesmo ponto de ônibus, por volta das 17h50 do último dia 13, na Vila Oratório. Ela não chegou a procurar a polícia na ocasião, mas, após a repercussão do caso, compareceu ao 57º DP e prestou queixa.

4º ataque: uma estudante de 16 anos caminhava pela Rua Manoel Onha, na Vila Oratório, quando foi abordada pelo suspeito. A garota disse que o homem anunciou um assalto, falou para ela “não gritar” e logo a segurou e tentou empurrá-la para dentro do Uno. Ela conseguiu se soltar e correu. O caso, que foi registrado no 57º DP como roubo, foi registrado por câmeras de segurança.

5º ataque: uma mulher de 26 anos foi abordada pelo “maníaco do Uno” na Avenida Sapopemba, na Vila Regente Feijó, às 18h40 do último dia 13. Ela caminhava sozinha, na direção de casa, quando o homem a atacou por trás. Ela disse que ele segurou em seu braço e mandou que ela seguisse calada. Quando tentava colocá-la dentro do carro, ela gritou por socorro e conseguiu escapar. O caso também foi registrado como “constrangimento ilegal” no 57º DP.

6º ataque: um vídeo gravado na noite do último dia 13, na Rua Herwis, na Zona Leste da Capital, registrou mais um ataque do “maníaco”. Nas imagens, o homem aparece tentando agarrar uma mulher que caminhava sozinha. Ela conseguiu se soltar e saiu correndo (veja no vídeo abaixo).

7º ataque: uma criança de apenas 11 anos foi atacada pelo “maníaco” enquanto caminhava pela Avenida Vila Ema, também no último dia 13. A garota também foi segurada pelo braço, mas conseguiu se soltar e correu. A mãe da vítima voltou ao local e pediu imagens de câmeras de segurança de uma moradora, que mostraram o ataque. As imagens foram repassadas à polícia, que segue apurando o caso.