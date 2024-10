Prefeito de Taboão melhora e é transferido para quarto de hospital de São Paulo

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), candidato à reeleição, saiu da UTI nesta terça (22) e foi transferido para um quarto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo sua assessoria, ele fraturou a clavícula esquerda, mas não houve necessidade de cirurgia. Aprígio foi vítima de um atentado a tiros na sexta (18), em Taboão.

Segundo o comunicado, o prefeito “foi submetido a exames detalhados, incluindo uma tomografia, que não identificou qualquer lesão pulmonar, vascular ou dano ao marcapasso”. Ainda segundo o comunicado, seu quadro de saúde é estável, e ele segue em recuperação.

Aos menos seis tiros foram disparados contra o carro onde Aprígio estava, um Jeep Renegade blindado. Segundo o delegado Helio Bressan, que investiga o caso, a Polícia Civil investiga a suspeita de que o prefeito tenha sido vítima de um “atentado”, mas não descartou nem confirmou que possa haver motivação política.

A Polícia identificou três homens suspeitos de participarem da tentativa de homicídio. Um dos investigados foi detido nesta segunda-feira (21) pelo 1º Distrito Policial (DP) de Taboão. Outros dois homens estão sendo procurados pelos policias da delegacia da cidade.

A perícia apura a possibilidade de que a munição usada seja de fuzil. Câmeras de segurança gravaram alguns dos suspeitos carregando bolsas e os veículos usados na tentativa de assassinato.

A investigação ainda procura saber qual foi a motivação do crime e se ele teve algum mandante. Por isso, há a possibilidade de que mais pessoas estejam envolvidas na tentativa de homicídio contra o prefeito.

De acordo com seus assessores, o tiro perfurou o vidro blindado e atingiu Aprígio, que fraturou a clavícula com o impacto. Estilhaços da bala ficaram alojados no corpo dele, segundo a assessoria.

Aprígio, que concorre à reeleição para a prefeitura de Taboão, foi socorrido por sua equipe de campanha que o levou inicialmente para uma unidade de saúde do município. Depois, ele foi transferido para o Einstein.