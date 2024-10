Atentado a prefeito de Taboão da Serra deixa outros candidatos do Podemos em alerta

Após o atentado a tiros que feriu o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, na última semana, motivou outros candidatos do partido Podemos a pedir apoio à Justiça Eleitoral. Em apelo realizado nos últimos dias, Farid Madi e Marcelo Lima pediram reforço de segurança.

Na última sexta-feira o prefeito José Aprígio (Podemos), foi feiro no ombro por disparos realizados em um atentado. O atual prefeito de Taboão da Serra disputa a reeleição no segundo turno.

Diante do ocorrido, Farid Madi, candidato à prefeitura do Guarujá, solicitou reforço de segurança após o Centro de Inteligência da PM de São Paulo levantar a possibilidade de envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) no atentado. A suspeita também reforça a possibilidade de vereadores e agentes públicos estarem ligados à facção.

Segundo o comitê de campanha de Madi, ele é escoltado desde o primeiro turno.

Apoio e segurança

Por sua vez, Marcelo Lima, candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, pediu à Justiça Eleitoral e ao governador Tarcísio de Freitas ajuda para reforçar sua segurança.

O pedido feito por Lima se estende também à segurança de seu adversário, Alex Manente (Cidadania), com quem disputa a prefeitura no segundo turno das eleições municipais.

Fonte: Diário do Grande ABC