Eleições 2024: Começa a votação em cidades com 2º turno

Começou às 8 horas da manhã deste domingo, 27 de outubro, a votação nas 18 cidades do estado de São Paulo que têm 2º turno nas Eleições Municipais de 2024. As seções eleitorais foram abertas e recebem os eleitores até às 17 horas. Ao todo, serão 9 horas de votação para definir os candidatos que irão assumir a prefeitura de cada um dos 18 municípios que seguiram sem definição após o primeiro turno.

ANÚNCIO

Leia também:

A expectativa é de que a apuração dos votos comece logo após o fechamento das urnas.

O que o eleitor precisa saber antes de votar neste domingo (27)

Antes de se dirigir à seção eleitoral para votar neste domingo, os eleitores deverão se lembrar de alguns pontos importantes, como itens obrigatórios e proibidos no momento da votação.

Ao chegar em sua seção eleitoral, o eleitor deverá apresentar um documento oficial com foto, sendo ele carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação (CNH). Eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar normalmente no segundo turno das eleições.

Dentro das cabines de votação, é permitida a entrada apenas com um papel com o número do candidato. Celulares e equipamentos eletrônicos são proibidos.

Informações: CNN Brasil.