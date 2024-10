Dupla é presa com 64 quilos de skank escondido em fundo falso de carro

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira no município de Mirante de Paranapanema, no interior de São Paulo, por agentes que realizavam a Operação Impacto/Dia do Funcionário Público.

Os policiais viram um carro suspeito passar com os dois criminosos e mandou-os parar. O carro foi revistado e os policiais descobriram que havia fundos falsos nas laterais e no banco traseiro do veículo e nesses locais havia vários tijolos de droga, que identificaram como Skank, uma variedade de cannabis (planta da maconha) com cheiro mais forte e maior concentração de substâncias psicoativas. O nome vem do inglês “skunk”, que significa gambá.

Ao todo, após revistarem todo o carro, foram retirados dos fundos falsos 64,7 quilos da droga, divididos em 60 tijolos. Os policiais também descobriram que o carro usado para transportar a droga havia sido furtado.

O caso foi encaminhado para a Polícia Federal de Presidente Prudente e os presos responderão por tráfico de drogas.