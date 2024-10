Homem é preso de cueca ao tentar fugir pelo telhado após agredir a esposa

A polícia de Bataguassu (MS) registrou um caso inusitado na noite do último domingo, dia 27 de outubro. Conforme reportagem do Top Midia News, um empresário de 44 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa. Na ocasião, ele tentou fugir pelo telhado da casa usando somente uma cueca.

Ao que tudo indica, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes. O empresário teria acusado a esposa de flertar com um funcionário de 18 anos, na sequência ela foi agredida com socos e empurrões, sendo jogada contra um freezer no qual bateu a cabeça.

No momento da chegada da polícia, a vítima era atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros enquanto outra parte da equipe tentava prender o homem, que estava de cueca no telhado da casa.

Preso de cueca

Enquanto a mulher era encaminhada ao Hospital para atendimento médico, a polícia tentava negociar a rendição do suspeito. Após um tempo, o empresário concordou em descer do telhado. Ele foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde segue preso.

O funcionário que teria sido o motivo da briga entre o casal estava no local no momento da confusão. Ele também foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e revelou trabalhar para o casal há 3 anos. Ele negou ter qualquer tipo de relacionamento com a empregadora.

Segundo informações, não foi a primeira vez que um caso de agressão foi registrado por parte da vítima. Ela já chegou a ter uma medida protetiva de urgência contra o marido por agressões anteriores.