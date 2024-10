Pai é atacado por médico que portava arma de choque durante o plantão no litoral de SP

Um homem alegou ter sido atacado por um médico com uma arma de choque na tarde da última sexta-feira (25) no Pronto-Socorro Central de São Vicente, litoral de São Paulo. De acordo com reportagem do Metrópoles, a vítima estaria na unidade de saúde acompanhando o filho e teria questionado o médico sobre a demora no atendimento.

Ao prestar depoimento à Polícia Civil, o pai alegou que se aproximou da sala do médico e colocou o pé na porta quando foi atacado pelo pediatra que portava uma arma de choque.

O médico foi afastado

Conforme uma nota emitida pela Prefeitura de São Vicente, o médico foi afastado até que o caso seja apurado pelas autoridades policiais, e afirmou que irá colaborar com as investigações.

“A Secretaria da Saúde ressalta que o incidente em questão vai contra os princípios de respeito e acolhimento que são fundamentais no atendimento à nossa população e repudia veementemente qualquer comportamento que comprometa a humanização e o respeito no atendimento dos munícipes”.

O homem que foi atacado compareceu à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal. Ele tem um prazo de seis meses para formalizar a representação criminal.