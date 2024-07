Provão Paulista: Governo anuncia datas do provão que dá acesso a universidades

As datas do Provão Paulista Seriado foram divulgadas nesta segunda-feira, dia 22 de julho, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Conforme publicação do portal Metrópoles, a prova dá acesso às universidades públicas do estado.

Conforme a publicação, as mais de 5 mil escolas estaduais de São Paulo realizam anualmente a aplicação do Provão Paulista em todos os anos do Ensino Médio. O resultado dos alunos pode ser utilizado na disputa por vagas na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Por meio do Provão Paulista Seriado, o sistema de pontuação para ingresso no ensino superior será dividido ao longo do Ensino Médio. Desta forma, as provas são aplicadas em duas datas, sendo a primeira para o 3º ano do Ensino Médio nos dias 30 e 31 de outubro, e depois para os 1º e 2º ano do Ensino Médio, nos dias 11 e 12 de novembro.

Entenda o sistema de pontuação

Conforme a reportagem, além de divulgar as datas a Secretaria de Educação também revelou como vai acontecer a contabilização das notas. Os estudantes que participaram do Provão em 2023 terão suas notas contabilizadas ao resultado deste ano. Para isso, serão respeitadas as seguintes regras:

Para os estudantes que, em 2023, fizeram a prova no 2º ano e agora estão no 3º ano do Ensino Médio, a prova deste ano terá peso 50% enquanto a redação terá peso 20%.

Para os estudantes que, em 2023, fizeram a prova no 1º ano e agora estão no 2º, a prova terá peso 25%, enquanto a do ano passado terá peso 15%. Em 2025, quando fizerem a prova do 3º ano, a prova de múltipla escolha terá peso de 40% e a redação de 20%.

O exame em questão é destinado somete aos estudantes que cursaram o Ensino Médio de forma integral na rede pública.