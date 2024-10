VÍDEO: Mãe lamenta morte de jovem levada por enxurrada: “Um dia comprei berço, hoje foi caixão”

Sara Gabrielli, de 18 anos, morreu após ser arrastada durante uma enchente em Campinas, no interior de SP

Eliana de Souza, mãe da jovem Sara Gabrielli de Souza Silva, de 18 anos, que morreu após ser arrastada por uma enxurrada em Campinas, no interior de São Paulo, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo uma despedida emocionada. Ela agradeceu aos voluntários e socorristas que fizeram buscas pela garota, mas lamentou o fato da filha ter sido achada sem vida.

“Um dia eu tive a minha filha e saí do hospital toda feliz com uma certidão de nascimento, e hoje eu peguei uma certidão de óbito. Um dia, quando ela nasceu, eu preparei uma saída de hospital. Hoje, eu preparei uma roupa para ela ser enterrada. Um dia também comprei um berço, e hoje comprei um caixão”, desabafou Eliana (assista abaixo).

Sara foi arrastada pela enchente na noite da última quinta-feira (24) na Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial. Um vídeo mostrou o momento em que ela saiu do carro que estava, que ficou cercado pela água (veja mais abaixo).

Populares Populares tentaram ajudar a garota, mas ela foi levada pela força da água e desapareceu ao longo do Córrego do Piçarrão. Após dias de buscas, o corpo dela foi encontrado no último domingo (27).

Segundo informações do Metrópoles, a Defesa Civil de São Paulo confirmou que o corpo foi localizado no Rio Capivari, a aproximadamente 20 km do local em que desapareceu.

Uma tia relatou que Sara chegou a ligar para a mãe enquanto estava no meio da enchente. “Ela ligou para a mãe pedindo, gritando ‘socorro, socorro mãe, tô caindo’. Ela saiu do carro, conseguiu sair do carro e ficou pendurada nele, e a água levou ela”, disse, lembrando que o celular permaneceu ligado por mais algum tempo, mas só era possível ouvir o barulho da água.