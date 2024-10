Corpo de jovem que falava com a mãe antes de ser levada por enxurrada é encontrado

Jovem de 18 anos foi arrastada por enxurrada e segue desaparecida, em Campinas, no interior de SP

As equipes de buscas localizaram neste domingo (27) o corpo da jovem Sara Gabrielli da Silva, de 18 anos, que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada no Córrego do Piçarrão, em Campinas, interior de São Paulo. Sara estava desaparecida desde o dia 24 de outubro, quando foi surpreendida pela enxurrada ao voltar para casa.

Segundo informações do Metrópoles, a Defesa Civil de São Paulo confirmou que a família reconheceu o corpo da jovem. Ela foi localizada no Rio Capivari, a aproximadamente 20 km do local em que desapareceu.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que Sara é arrastada pelas águas apesar dos esforços de outras pessoas em tentarem resgatá-la.

Ela falava com a mãe antes de ser levada pelas águas

Em declaração, a tira de Sara, Edcleia Souza, contou que a sobrinha estava falando com a mãe no celular quando percebeu que seria levada pela água. Na ocasião, a jovem ligou pedindo por socorro.

“Ela ligou para a mãe pedindo, gritando ‘socorro, socorro mãe, tô caindo’. Ela saiu do carro, conseguiu sair do carro e ficou pendurada nele, e a água levou ela”, conta a tia de Sara.

Ainda segundo a tia da jovem, o celular permaneceu ligado por mais algum tempo, mas só era possível ouvir o barulho da água. Sara voltava do trabalho quando foi surpreendida pela água ao passar de carro pela Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial, em Campinas.

Moradores do local presenciaram o momento em que ela foi arrastada pelas águas e tentaram ajudar, mas apesar do esforço não conseguiram.