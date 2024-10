Jovem desaparecida falava com a mãe momentos antes de ser arrastada por enxurrada

Familiares de Sara Gabrielli de Souza Silva revelaram que a jovem de 18 anos falava com a mãe no telefone momentos antes de desaparecer. Ela foi arrastada por uma enxurrada na noite de quinta-feira (24) durante as chuvas que atingiram a região de Campinas, no interior de São Paulo. Até o momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem realizando buscas pela jovem, mas não obtiveram sucesso.

ANÚNCIO

Leia sobre o caso: VÍDEO: Jovem tenta se segurar durante enchente, mas é arrastada e desaparece, no interior de SP

Conforme publicado pelo G1, a tia de Sara, Edcleia Souza, revelou que a sobrinha falava no telefone com a mãe quando percebeu que seria arrastada pela água. “Ela ligou para a mãe pedindo, gritando ‘socorro, socorro, mãe, tô caindo, tô caindo, tô caindo’. Ela saiu do carro, ela conseguiu sair do carro e ficou pendurada nele, e a água levou ela”.

Ainda segundo declaração da tia, o celular da jovem permaneceu ligado por mais algum tempo, mas só era possível ouvir o barulho da água. A jovem, que é vendedora, voltava do trabalho quando foi surpreendida pela água ao passar de carro pela Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial.

Outras pessoas tentaram ajudar

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o momento em que moradores da região tentam resgatar a jovem, mas ela acaba sendo levada pelas águas apesar do esforço.

Um dos moradores que tentaram ajudar Sara é o fotógrafo André Dellapina, que por pouco não conseguiu socorrer a jovem. Ele tentou enfrentar a enxurrada e jogar uma mangueira para que Sara conseguisse se prender, mas o material não tinha flexibilidade.

“Ela estava grudada na mureta. Ela estava segurando muito forte e ela falou: ‘não vou aguentar segurar’”, lembra.

Além de Sara, um rapaz de 22 anos também foi levado pelas águas no mesmo local.