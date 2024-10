Temperatura sobe em SP com potencial para pancadas de chuva rápidas e isoladas neste sábado

O sábado (26) abriu com sol e nuvens na capital paulista, com a temperatura subindo no decorrer da manhã. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a máxima será de 29ºC após as primeiras horas da tarde, com potencial de chuvas rápidas e isoladas.

No meio da tarde, a temperatura volta a baixar, com um céu encoberto e garoa ocasional na parte da noite.

Próximos dias

Segundo o órgão, o domingo (27) será de garoa acentuada e passará por uma queda de temperatura, com a mínima de 15ºC e máxima de 19ºC.

Por outro lado, na segunda-feira (28), a temperatura acabará sendo um pouco mais alta e com aberturas de sol, oscilando entre 16ºC e 22ºC à tarde.

