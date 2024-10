8 pedidos de resposta: Nunes fecha 2º bloco rebatendo Boulos das acusações de corrupção no debate de SP

O segundo bloco do último debate eleitoral de SP na TV Globo, nesta sexta-feira (25), seguiu com as acusações e afrontes entre Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). No final do bloco, o atual prefeito e candidato à reeleição pediu oito direitos de respostas após seu rival acusá-lo de corrupção; apenas um foi concedido.

Em tom acusatório, Boulos utilizou seus últimos minutos para encurralar Nunes no final do debate. A dupla discutiu sobre saúde e trabalho.

“Por que sua gestão pagou 40 vezes mais para armadilha de mosquito e dengue? A fiocruz produzia por 10 reais, você pagou 400 de um amigo. Por que sua gestão é investigada por obras emergenciais sem licitação e você gastou 50 milhões de reais para dar para empresa de um compadre, o padrinho da sua filha?”, perguntou Boulos a Nunes.

“Por que sua gestão superfaturou até garrafinha d’água no carnaval? Você vir aqui e falar que é contra a corrupção, Ricardo? Pelo amor de Deus, as pessoas estão enxergando, o povo tá vendo”, finalizou.

Leia mais:

Em seguida, ao ter um direito de resposta concedido pela produção, Nunes rebateu Boulos com mais acusações.

“O deputado Guilherme Boulos foi condenado 32 vezes só agora no segundo turno. 32 condenações. a Justiça foi lá e identificou que ele colocava mentiras no horário eleitoral atacando a mim, a minha família, atacando a minha gestão”, iniciou.

“E agora ele resolveu, mesmo descumprindo a decisão judicial, vir aqui ao vivo fazer isso novamente, o que eu lamento profundamente. A questão dessas iscas é mentira, eu mandei o ofício pro ministério da saúde, a Fundação Fiocruz não comercializa iscas, é uma conversa fiada, não existe nada de errado com as obras que estou fazendo. muito pelo contrário, eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo tribunal de contas do município”, respondeu.