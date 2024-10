Debate na Globo: Boulos diz que PCC está na administração de Nunes

No terceiro bloco do último debate dessa eleição, que ocorre na noite desta sexta (25) na Globo, Guilherme Boulos (Psol) disse que, graças à “fraqueza” de Nunes, o PCC “se infiltrou na administração de São Paulo”. Isso, segundo ele, aconteceu no Rio de Janeiro, “quando, com um prefeito fraco, a milícia tomou conta”.

Nunes não respondeu diretamente, mas disse que o adversário mente. “Se você não gosta de mim, tudo bem. Mas responda: por que você colocou o cunhado do Marcola, do PCC, para coordenar as obras da Prefeitura?”, provocou Boulos. Nunes respondeu que é um funcionário de carreira que passou por várias administrações e que não tem poder de mando, e que “desrespeita a memória da mulher dele”.

O candidato do Psol iria continua as acusações, mas acabou seu tempo. Nunes encerrou o bloco dizendo que Boulos “não quer discutir a cidade, só atacar”.

Antes, Boulos voltou ao tema corrupção. “Em novembro de 2020 foi aberto o inquérito das creches, e você está lá. Você recebeu dois cheques de sua empresa em sua conta pessoal”, acusou. “Nunca tive um indiciamento, nada. Diferente de você, que o promotor João Carlos de Camargo Maia disse que você era ‘o criminoso que fugiu do processo’. Eu nunca tive indiciamento ou condenação. Minha empresa faz 2 mil serviços por dia, você nunca trabalhou ou fez nada na vida”, respondeu Nunes.

“Quando você diz que eu não trabalho, não está ofendendo só a mim, mas à classe dos professores. Eu dou aula há 20 anos”, disse Boulos. “Você não respondeu por que o dinheiro destinado à sua empresa na conta pessoal”.

Boulos repetiu, como no debate da Record, que desafia Nunes a abrir seu sigilo bancário. “Eu abro para qualquer autoridade. Você foi condenado 32 vezes pela Justiça Eleitoral só nesse segundo turno por mentir. O promotor disse que não tem nada de errado na minha vida pública”, disse Nunes.

Nunes abordou nota de janeiro de 2017, em que a polícia teria dito que Boulos foi depredar a Fiesp. “Eu não depredei a Fiesp, você que foge de abrir seu sigilo bancário. Eu abro o meu. Não abre para mim, abre para o cidadão que vai para a urna no domingo”, respondeu Boulos.