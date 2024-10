Debate SP: Boulos vai para o tudo ou nada para diminuir rejeição no último bloco

O quarto bloco do último debate eleitoral de SP na TV Globo, nesta sexta-feira (25), abriu com o tema de moradia, seguido de mobilidade, com Guilherme Boulos (PSOL) utilizando seus últimos recursos contra o rival, Ricardo Nunes (MDB).

Boulos acusou Nunes de ser o responsável pelo aumento de moradores de rua nos últimos anos na cidade de São Paulo, enquanto seu rival rebatia falando de seus projetos de moradia já implementados.

Dado momento, Boulos intimidou Nunes pela forma como ele se expressava: “Se não consegue ter postura firme no debate, eu imagino defendendo os interesses da cidade.”

Após a discussão, os candidatos fizeram suas considerações finais. Como forma de diminuir a rejeição nas urnas, haja vista as pesquisas apontando Nunes à frente, Boulos finalizou fazendo um apelo contra seu rival.

