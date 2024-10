Aneel determina redução da bandeira vermelha para amarela em novembro por conta das chuvas

Os recentes temporais influenciaram a Agência Nacional de Energia Elétrica a diminuir a bandeira tarifária vermelha para amarela em novembro, nesta sexta-feira (25). Devido às chuvas intensas, a geração de energia passou por uma melhora, saindo do nível classificado mais caro, como no mês de outubro, que aderiu ao patamar 2.

Diferente do valor extra cobrado para cada 100 kwh sendo de R$ 7,877, o impacto das chuvas diminui para R$ 1,885. A mudança passa a funcionar aos que utilizam o serviço a partir do início de novembro.

As chuvas refletem na determinação tarifária pela necessidade de acionar mais termelétricas nos períodos secos. Sendo assim, quando não chove, o valor acaba subindo. A última vez que o valor extra cobrado para cada 100 kwh diminuiu semelhantemente ao do próximo mês foi em outubro de 2021.

Tempo no final de semana em SP

O final de semana poderá ser carregado de chuvas generalizadas e intensas rajas de ventos, em decorrência de uma frente fria, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Para a sexta-feira (25), haverá sol entre nuvens e tempo abafado, com termômetros variando entre mínimas de 21°C e máximas de 29°C.

“A propagação da frente fria aumenta a nebulosidade e provoca chuvas na forma de pancadas que devem ganhar força durante a tarde. Alerta-se para pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 70Km/h, o que mantém elevado o risco para alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra”, diz o CGE.

Para o sábado (25), o dia começará nebuloso e chuvas deverão enfraquecer ao longo do dia. Conforme o CGE, “os ventos passam a soprar do quadrante sul e causam declínio das temperaturas, com máximas que não devem superar os 24°C e mínimas em torno dos 18°C