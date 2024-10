Homem é morto com tiro no peito ao tentar fugir da polícia em moto roubada na Zona Sul de SP - imagem ilustrativa

Morreu um suspeito nesta quinta-feira (24), após tentativa de roubo na região do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. O homem, de 23 anos, tentou fugir com uma moto roubada da polícia. Após tentar sacar sua arma, o agente de segurança fez o disparo e o atingiu no peito, segundo informações do Brasil Urgente, da TV Band.

Arthur Henrique Ximenes Silva chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas. No entanto, acabou morrendo em processo de cirurgia.

A polícia relatou que, ao chegar em um cruzamento com as avenidas Brigadeiro Faria Lima com Cidade Jardim, o suspeito levantou as blusas e mostrou uma arma durante a abordagem. O homem não teria obedecido a ordem de levantar as mãos.

Cientes do envolvimento da moto em ocorrências de roubos, os policiais militares seguiram o suspeito. Após Arthur segurar a arma e tentar sacá-la, foi atingido por um disparo da polícia, segundo o boletim de ocorrência.

Além da moto, que estava com a placa adulterada, foram apreendidos uma pistola calibre 40 com o número de série visível e 15 munições.