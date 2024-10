Quaest SP: Nunes tem 44% e Boulos 35% a menos de uma semana para 2º turno

Uma nova pesquisa da Quaest foi compartilhada nesta quarta-feira (23), revelando Ricardo Nunes (MDB) com 44% das intenções de voto e Guilherme Boulos (PSOL) com 35% para o segundo turno em SP. A dupla disputa a prefeitura da cidade no próximo domingo (27).

A pesquisa foi solicitada pela TV Globo, tendo sido realizada com 1.200 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo presencialmente, nos dias 20, 21 e 22. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os dados da pesquisa

Ricardo Nunes (MDB): de 45% foi para 44%

Guilherme Boulos (PSOL): de 33% foi para 35%

Em branco/nulo/não vai votar: 19% se manteve em 19%

Indecisos: de 3% foi para 2%

