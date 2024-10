Adolescente é atingido por policial aposentado por quase roubar moto e mesmo baleado tenta roubar celular de outra vítima

Imagem ilustrativa de um policial segurando a arma no bolso.

Um adolescente de 16 anos tentou roubar uma moto ao lado de outro suspeito na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (22). De acordo com o Brasil Urgente, da TV Band, um policial aposentado estava no local e atirou contra os assaltantes, atingindo ao adolescente.

Em um vídeo gravado por uma testemunha, o dono da moto surge descendo para que os ladrões assumam seu veículo. Em seguida, o policial aposentado inicia os disparos do outro lado da rua, atingindo o adolescente e o derrubando no chão.

Em depoimento à polícia, a vítima, que deitou no chão no momento dos disparos, revelou ter sido perseguida pela dupla de criminosos por cerca de 3km até o momento do assalto.

Após ter sido baleado, o adolescente fugiu a pé e tentou roubar o celular de uma mulher no meio do caminho. No entanto, o policial aposentado o alcançou e o prendeu. O outro suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado pelas autoridades.

