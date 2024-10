Entregador é morto com mais de 20 tiros em horário de trabalho no Grajaú, em SP

Evailton Vale Silva, de 37 anos, foi morto com mais de 20 tiros no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, segundo informações do Brasil Urgente, da TV Band. O entregador foi executado durante seu horário de trabalho, quando dois criminosos chegaram armados em uma adega onde a vítima prestava serviço e iniciaram os disparos.

Conforme as testemunhas, os bandidos chegaram à adega de moto, estacionaram o veículo e desceram. Um deles teria disparado um tiro do lado de fora e em seguida entrou no estabelecimento.

Segundo outro entregador, na companhia de Evailton, a vítima disse que a dupla teria ido para executá-la. As câmeras de segurança da adega captaram toda a ação.

Sequência da operação

Conforme os registros da câmera do estabelecimento, os dois entregadores se esconderam na câmara fria da adega logo após ouvirem o primeiro disparo. Em seguida, o bandido entra no local e passa direto pelo caixa, que deitou no chão e se rendeu. No entanto, o criminoso passou direto por ele e seguiu para o frigorífico onde a vítima se escondeu.

Após abrir a porta da câmara, o bandido disparou diversos tiros em Evailton, totalizando 23 disparos, segundo uma perícia. Depois de executá-lo, foi de encontro ao parceiro do lado de fora e ambos fugiram do local. Apesar de o socorro e a PM terem sido encaminhadas, o entregador morreu no estabelecimento e os responsáveis ainda não foram encontrados.

Por outro lado, o outro entregador não foi ferido e nada foi levado do estabelecimento. Segundo a polícia, Evailton tinha passagens anteriores por roubo e chegou até mesmo a ser preso por falta de pagamento relacionado à pensão alimentícia.