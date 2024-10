Além de Valdívia, outros jogadores famosos no Brasil foram acusados (e presos) por abuso sexual

Ídolo da torcida Palmeirense, clube que defendeu por anos e onde conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileiro, o ex-jogador chileno Jorge Valdívia foi preso nesta terça-feira, acusado de abuso sexual, e deve permanecer detido por pelo menos 90 dias, enquanto a polícia investiga o caso.

ANÚNCIO

De acordo com a denunciante, que é tatuadora, ela se encontrou com o jogador no último domingo, em um restaurante, para discutir um trabalho, e ambos beberam muito. No final da noite, seguira pra a casa dela, e ela só se recorda de ter acordado no outro dia, com dores no corpo, sem lembrar o que tinha acontecido. Ela ligou para o jogador e ele confirmou que tiveram relação sexual, mas como ela não se lembra de ter consentido, entrou com queixa por abuso sexual contra ele.

A defesa de Valdívia sustenta que o sexo foi ‘consensual’. Embora o jogador esteja preso, seu caso ainda configura como ‘suspeita de estupro’ até que o crime seja efetivamente provad.

OUTROS CASOS FAMOSOS (e já condenados)

Dani Alves

Dani Alves deixa cadeia após pagar fiança Imagem mostra Dani Alves deixando a penitenciária de Brians 2, em Barcelona, após pagar fiança e obter a liberdade condicional, no começo de 2024. (AP Photo/Emilio Morenatti) (Emilio Morenatti/AP)

Mais dois famosos ganharam espaço na primeira página dos jornais brasileiros e espanhóis neste ano, um deles foi o julgamento do ex-jogador Dani Alves, que atuou pelo Barcelona e pela Seleção Brasileira.

Dani Alves foi condenado a quatro anos e seis meses, em fevereiro deste ano, por estuprar uma jovem no banheiro de uma boate, em Barcelona, em 2022. Na Justiça, o jogador sempre alegou em um primeiro momento desconhecer a vítima, mas diante das provas irrefutáveis disse que o sexo havia sido consensual.

O jogador ficou preso por um ano antes do julgamento, durante as investigações, e mesmo condenado, acabou sendo solto para aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos da pena, o que basicamente pode demorar todo o restante de sua condenação.

Robinho

Robinho é preso pela Polícia Federal sob pena de 9 anos por estupro (Miguel Schincario/Reprodução/GettyImages)

Outro caso que se assemelha muito ao de Valdívia foi o do jogador Robinho, que foi condenado em três instâncias da Justiça italiana pelo estupro contra uma mulher albanesa, em 2013, praticada por ele e outros cinco amigos que estavam juntos na boate Sio Café, em, Milão. A Justiça italiana acionou o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) para que o jogador, que estava no Brasil, fosse preso e cumprisse a pena em seu país.

ANÚNCIO

Por decisão da Justiça brasileira, Robinho foi preso e cumpre pena de nove anos em regime fechado, e apesar das inúmeras tentativas de seus advogados, continua cumprindo pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

Assim como nos casos anteriores, Robinho e os outros imputados defendem a tese do ‘sexo consensual’.