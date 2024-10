Lula vai ao comício de Boulos em SP? “Ele ainda vai decidir”, diz Janja

Considerado o amuleto de sorte da campanha de Guilherme Boulos (Psol) e talvez sua única arma para tentar virar o jogo às portas do segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, a vinda do presidente Lula para reforçar os comícios ainda não e garantida. “Ele ainda vai decidir”, disse a primeira dama, Janja da Silva.

Isso por que desde que sofreu um acidente no banheiro e precisou levar pontos na cabeça, o presidente tem cumprido agenda do Palácio da Alvorada e evitado até mesmo deslocar-se para o Palácio do Planalto. Lula também cancelou a viagem que faria à Rússia para participar da reunião dos Brics e limitou-se a participar por videoconferência.

De acordo com o último boletim emitido pelo hospital Sírio-Libanês, o presidente está estável e “apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz a nota.

“Está tudo bem, tudo tranquilo, é só mesmo orientação e precaução. Ele está tranquilo, trabalhando normal, participou hoje da reunião dos Brics. Então está tudo bem, podem ficar tranquilo. São exames de controle agora”, disse a Janja sobre os exames.

Apesar da nota do hospital e da afirmação da primeira-dama, porém, não há uma definição clara se o presidente Lula entrará ou não na campanha de Boulos à Prefeitura de São Paulo nos próximos dias.

Segundo a primeira-dama, ainda não há uma definição sobre a agenda do presidente Lula nos próximos dias. Antes do acidente no último sábado, a expectativa era que Lula entrasse em campo nas eleições de São Paulo, apoiando o candidato Guilherme Boulos (PSOL). No entanto, o episódio fez com que a participação do presidente fosse reavaliada. “Não tem nenhuma orientação ainda com relação ao final de semana”, garantiu Janja.

Atrás pelo menos 12 pontos percentuais do seu concorrente, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto, Boulos tem pouca massa de manobra para reverter os números e seu aguardado tiro de canhão pode não chegar a tempo, como esperava.