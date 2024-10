Comando do Psol de São Paulo torce pelos exames de Lula para tê-lo no fim de semana

O comando de campanha de Guilherme Boulos (Psol) no segundo turno à Prefeitura de São Paulo nunca torceu tanto por resultados de exames como agora. É que o presidente Lula realiza novos procedimentos na sexta, para avaliar a extensão de seus ferimentos no crânio, e disso depende uma viagem a São Paulo para tentar uma virada de última hora.

Boulos decide a eleição no domingo contra Ricardo Nunes (MDB). Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto, encomendada pela Record e divulgada nesta quarta-feira (23), mostra que Nunes tem 51%, enquanto Boulos aparece com 40%. A diferença está caindo (já foi de 16 pontos percentuais), mas não na velocidade necessária.

A campanha de Boulos tenta colar a imagem do psolista ao presidente para atrair mais votos de quem votou em Lula em 2022. Segundo Datafolha, 26% desses eleitores votam em Nunes.

Lula seria fundamental para virar votos brancos e nulos também, e sua presença em São Paulo é considerada primordial para isso. No sábado (19), os dois chegaram a se encontrar para duas caminhadas na capital paulista, ambas na periferia, mas choveu, as atividades foram canceladas e eles improvisaram uma live.

Nela, Lula foi direto: “Nós respeitamos, porque sua decisão é sagrada, mas agora está na hora de escolher definitivamente o que você quer para a sua família, para a sua rua, sua vila e seu bairro”, disse.

No próprio sábado à noite, já em casa, no Palácio do Alvorada, Lula sofreu um acidente doméstico (caiu de um banquinho no banheiro enquanto cortava as unhas dos pés) e sofreu um corte na nuca.

A batida provocou um pequeno traumatismo craniano, e a equipe médica agora o monitora para averiguar se há um sangramento intracraniano. Mas nesta quarta (23) ele já discursou por videoconferência dos Brics, na Rússia, para onde viajaria no domingo (20), mas cancelou por orientação médica.

O maior temor do Psol é não chegar ao mesmo patamar de votos que teve em 2020. Na eleição municipal passada, Boulos ficou com 40,62% dos votos válidos, contra 59,38% de Bruno Covas (PSDB), reeleito. A manutenção do capital eleitoral é visto como crucial para o partido pleitear novos espaços na esquerda, campo no qual disputa espaço com o PT, PSB e outras legendas com maior estrutura partidária.

A pesquisa citada foi realizada com 1.500 entrevistados entre os dias 21 e 22 de outubro. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05217/2024.