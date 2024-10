Pablo Marçal reaparece, lança desafio a ex-adversários e promete: “O pau vai quebrar”

Pablo Marçal reapareceu para polemizar no segundo turno

Pablo Marçal reapareceu hoje no seu perfil no X @cortedomarcal para provocar os concorrentes ao segundo turno à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol): uma sabatina comandada por ele. “Vamos ver se esses dois caras aguentam esse desafio comigo”, falou, em tom sarcástico.

Lançado há pouco mais de duas horas, o post não tem muitos compartilhamentos. Mas Marçal pede que seus mais de 7 mil seguidores na conta que compartilhem a postagem e a palavra CHAMA. Segundo ele, sua ideia é “fazer perguntas contundentes, e não aquilo que é combinado”. Pede ainda que a imprensa “mande mensagens para eles”.

Confira o post e a íntegra da fala do ex-candidato a prefeito, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno:

“Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio que é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos e eu quero saber se você concorda com isso e já está lançado. A imprensa se puder avisa eles aí, manda mensagem pra eles. Aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação. Fazer perguntas contundentes, falar aquilo que o povo quer falar, e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Você, se concorda, escreve aqui CHAMA. Aí eu lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecerem o pau vai quebrar. Vou falar como se fosse você. Ou melhor, vou falar por 1.719.24 pessoas, fechou? Estamos juntos aí. CHAMA, compartilha e vamos ver se esses dois caras aguentam esse desafio comigo”.