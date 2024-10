Atirador do RS morreu em confronto com a polícia, afirma a Brigada Militar

Cartuchos foram localizados no entorno da casa em que o atirador estava.

Durante uma entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, o comandante geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, confirmou que Edson Fernando Crippa, de 45 anos, apontado como o atirador que matou 3 pessoas e feriu outras 9 em Novo Hamburgo, foi “neutralizado” pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

ANÚNCIO

Leia sobre o caso:

O homem teria sido atingido por disparos ao trocar tiros com os militares. Apesar das informações disponibilizadas em coletiva, o coronel afirmou que “informações detalhadas sobre as circunstâncias da morte, o momento ou a forma como ocorreu” a “neutralização” não foram divulgadas.

Foram necessárias três incursões do Bope ao longo da operação

Segundo o comandante-geral da Brigada Militar, foram necessárias três incursões das equipes atuantes na ocorrência para lidar com o caso. O atirador recepcionava todas a tentativas de intervenção com tiros, dificultando a ação dos militares.

“Foram três incursões do Bope. A primeira socorreu os militares, a segunda o soldado morto, a terceira os familiares. Nós não tínhamos certeza se mais alguém estava com o atirador na casa e tentamos contato com ele para ver se poderíamos entrar”, explica Feoli.

O coronel ainda reforça que as equipes tentaram iniciar o processo de negociação diversas vezes, sem obter respostas por parte do atirador. Ao que tudo indica, o atirador estava em um “local privilegiado dentro da residência”.

Quem são os mortos e feridos

Conforme a reportagem, durante a troca de tiros três pessoas foram mortas, sendo elas Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador; Everton Crippa, 49 anos, irmão do atirador, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, que atuava na corporação desde 2018. Everton deixa a esposa e um filho de 45 dias.

Ao todo, 9 pessoas também ficaram feridas e encaminhadas para atendimento médico. São elas: