Policiais que atenderam caso de suposto ritual precisaram de atendimento psicológico

A Polícia Militar da Paraíba confirmou que os policiais militares que atuaram no caso da mãe que decapitou o filho de seis anos em um suposto ritual foram encaminhados para acompanhamento psicológico. De acordo com reportagem feita pelo portal Metrópoles, os agentes foram encaminhados ao espaço Viver Bem da Polícia Militar, no qual passaram por avaliação psicológica antes de retornarem às suas atividades normais.

Leia sobre o caso:

Três agentes foram atendidos no local nos dias seguintes à ocorrência, registrada em 20 de setembro. Segundo o tenente-coronel Ferreira, comandante do 5º Batalhão da PM, o procedimento adotado é um padrão para casos como este e segue um protocolo previamente estabelecido.

Os agentes em questão precisaram disparar contra a mulher, que ignorou as ordens dos policiais no momento da abordagem e tentou atacar os agentes. Maria Rosália Gonçalves Mendes foi internada em decorrência dos ferimentos e veio a falecer na última semana.

Relembre o caso

O crime foi registrado no dia 20 de setembro no bairro Mangabeira IV, em João Pessoa (PB). Na ocasião, vizinhos acionaram a polícia militar após ouvirem gritos de socorro e barulhos estranhos vindos do apartamento da mulher, que morava sozinha com o filho de 6 anos.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a mãe com um facão e o corpo ensanguentado da criança, que foi decapitada. Segundo informações do Metrópoles, no local também foram localizados diversos vídeos sobre rituais envolvendo decapitação.

Após ser abordada pelos policiais, a mãe ainda tentou reagir e após ser alvejada por tiros tentou tirar a própria vida com uma tesoura.