Mãe morre dias depois de decapitar o filho em um ritual satânico

Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26, morreu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba, dias após esfaquear e decapitar o filho, de apenas 6 anos. Segundo uma publicação realizada pelo Metrópoles, o crime aconteceu dentro do apartamento onde a mulher morava com o filho.

ANÚNCIO

Leia também:

O caso foi registrado no dia 20 de setembro depois que vizinhos acionaram a polícia militar ao ouvir os gritos da criança. A mãe, apontada como autora do crime, morava com o filho no local há menos de 1 mês e não era conhecida pelos vizinhos, que desconhecem a motivação para o crime.

De acordo com informações, os vizinhos foram os responsáveis por acionar as autoridades. Eles teriam escutado os gritos da criança, que pediu por socorro e disse a mãe que “não queria morrer”.

Possível ritual satânico

Ao chegarem no local, os policiais entraram no apartamento e encontraram a mãe com uma faca na mão e a cabeça do filho no colo. Os policiais que atenderam ao chamado afirmaram que a mulher tentou tirar a própria vida no momento da abordagem policial, e acabou sendo contida pelas equipes e atingida por tiros. Além do corpo do menino, as autoridades também localizaram um gato em um dos quartos do apartamento, o animal estaria agonizando.

A possibilidade de um ritual satânico foi levantada visto que no local foram encontrados diversos vídeos de rituais envolvendo processos de decapitação.