Homem provoca incêndio em Mauá ao protestar contra Lady Gaga

Na última terça-feira (15), um homem provocou um incêndio em uma sala de cinema no Mauá Plaza Shopping, em Mauá, São Paulo. O ato foi motivado por um protesto peculiar: a insatisfação com o fato da cantora Lady Gaga não ter retornado ao Brasil para apresentações. O autor, Tales Willians Miranda Barbosa, de 32 anos, foi preso em flagrante após incendiar uma poltrona onde estava sentado.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, o incidente ocorreu durante a exibição do filme Coringa: Delírio a Dois, em que Lady Gaga interpreta a personagem Arlequina. Durante a sessão, Barbosa, que estava na fileira 7, poltrona 10, colocou fogo no assento, causando pânico entre os espectadores. A fumaça rapidamente se espelhou pela sala, fazendo com que os presentes deixassem o local às pressas.

Protesto terminou em prisão

De acordo com o Diário do Grande ABC, o acusado alegou que sua motivação para o ato foi de chamar a atenção para a ausência de Lady Gaga em terras brasileiras. Ele declarou que, caso não consiga alcançar seu objetivo, planeja ações ainda mais drásticas em futuras tentativas. A última vez que um artista se apresentou no Brasil foi em 2011, e, em 2017, um show planejado para o Rock in Rio foi cancelado devido a problemas de saúde. Recentemente, a cantora expressou em uma entrevista à TV Globo sua vontade de voltar ao país.

A ação rápida da equipe de segurança do shopping evitou que o incêndio se espalhasse, detendo o autor até a chegada da polícia. Barbosa foi encaminhado para a delegacia e, após depoimentos, teve prisão em flagrante decretada. Agora, ele permanece à disposição da Justiça na cadeia pública de Santo André.