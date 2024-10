Alerta! Escolas e transporte público podem ser alvo de ataques do PCC em São Paulo

A Polícia Civil da Baixada Santista entrou em alerta diante da possibilidade de novos ataques efetuados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo informações do Metrópoles, os ataques podem ser direcionados até mesmo a escolas e ao transporte público. A denúncia em questão foi realizada de forma anônima por meio do número 181.

Na denúncia em questão, os militares foram alertados sobre a possibilidade de ataques a prédios públicos e privados. A ação teria sido motivada pela morte de um criminoso na última segunda-feira (14), identificado como Lúcio, o Irmão Motolog da Baixada. Segundo trecho da denúncia publicado pelo Metrópoles, os ataques podem ocorrer tanto na baixada santista quanto na capita e cidades da região metropolitana de São Paulo.

“Falaram que a morte não passaria batido. A mulher do Lúcio subiu da Baixada com outros irmãos com a missão de levantar a situação. A ordem é fechar os comércios geral, os FM (membros do PCC) já tão ciente e vão passa o salve pra frente [sic]”.

De acordo com a reportagem, o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante da Polícia Militar do Estado, também colocou as tropas da corporação em alerta como forma de responder aos ataques registrados conta bases militares na Baixada Santista durante os últimos dias. A suspeita inicial é de que os ataques estejam conectados com um “salve geral” do PCC, interceptado em na Penitenciária de Parelheiros, em São Paulo, no último mês.

Possíveis ataques já foram registrados

Desde a última segunda-feira (14), ao menos quatro ataques contra policiais e agentes de segurança pública foram reportados. No Guarujá, litoral de São Paulo, dois atentados foram registrados contra bases da Polícia Militar. Pela manhã uma base localizada na Av. Lydio Martins Corrêa foi atacada a tiros. Já no período da tarde policiais militares que patrulhavam a Avenida Prefeito Raphael Vitiello, na Vila Edna, foram alvos de tiros.

Na sexta-feira, dia 11 de outubro, uma viatura foi incendiada nas proximidades de um presídio em São Paulo, enquanto no final de semana foi registrada uma troca de tiros entre agentes e criminosos na Rodovia Fernão Dias.

Nos quatro casos registrados nenhum agente ficou ferido. Até o momento, a autoria dos atentados e a conexão com o PCC não foi confirmada.