Ritual satânico: revoltada, população desenterra e queima corpo de mãe que decapitou filho de 6 anos

A população de Itambé, município pernambucano localizado a 50 km de João Pessoa, na Paraíba, ficou revoltada ao saber que Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi sepultada no cemitério local. Isso pelo fato da mulher ter matado o próprio filho, Miguel Ryan Mendes Alves, de 6 anos, decapitado em um suposto ritual satânico. Assim, os moradores foram até a sepultura da mulher, a desenterraram e atearam fogo ao corpo.

ANÚNCIO

A morte de Miguel ocorreu no último dia 20 de setembro, quando a Polícia Militar foi acionada por moradores do prédio em que Rosália morava com o filho em João Pessoa. Segundo informações, os vizinhos se assustaram com gritos de socorro e batidas estranhas vindo do apartamento.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o que descreveram como sendo uma “cena horrorosa”. Além de diversas manchas de sangue espalhadas pelo chão, o corpo do menino foi encontrado decapitado na cozinha do apartamento. A mãe estava batendo em algo no chão e tentou atacar os policiais ao receber ordem de prisão.

Visivelmente transtornada, ela precisou ser contida com disparos feitos pelos policiais. Mesmo ferida, ela ainda tentou utilizar uma tesoura para tirar a própria vida, mas foi impedida pelos policiais e levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, onde faleceu na madrugada da última quinta-feira, 17 de outubro.

As autoridades não revelaram onde o corpo de Maria Rosália seria enterrado, mas logo a população de Itambé, em Pernambuco, que fica perto da divisa com a Paraíba, descobriu sobre o sepultamento na cidade. No sábado (19), um grupo não identificado foi até a cova dela, a desenterrou e depois ateou fogo aos restos mortais.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas nenhum dos populares estava mais no local. Até o momento, nenhum deles foi identificado.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Declarações para o filho

O comportamento de Maria Rosália com relação ao filho surpreendeu a todos os seus parentes e conhecidos, visto que ela costumava publicar uma série de declarações para o garoto por meio de suas redes sociais. Em determinada ocasião, ela publicou uma série de imagens se referindo ao menino como o “sorriso que me encanta todos os dias”.

O sepultamento do corpo de Miguel Ryan ocorreu na manhã do dia 21 de setembro, no Cemitério Campos Santos, na cidade de Pedras de Fogo, região metropolitana de João Pessoa.