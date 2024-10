“Cena horrorosa”, diz policial que atendeu ocorrência de mãe que decapitou o filho

A notícia sobre a morte do menino Miguel Ryan Mendes Alves, de 6 anos, chocou o Brasil nos últimos dias. O menino foi decapitado pela própria mãe, Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, em um suposto ritual, conforme publicado pelo Metrópoles. Ainda segundo a reportagem, os policiais que atenderam a ocorrência ficaram chocados com o crime, chegando a descrever a cena como “um filme de terror”.

No dia 20 de setembro a Polícia Militar foi acionada por moradores do prédio em que Rosália morava com o filho em João Pessoa, na Paraíba. Segundo informações, os vizinhos se assustaram com gritos de socorro e batidas estranhas vindo do apartamento.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o que descreveram como sendo uma “cena horrorosa”. Além de diversas manchas de sangue espalhadas pelo chão, o corpo do menino foi encontrado decapitado na cozinha do apartamento. A mãe estava batendo em algo no chão e tentou atacar os policiais ao receber ordem de prisão.

Visivelmente transtornada, ela precisou ser contida com disparos feitos pelos policiais. Mesmo ferida, ela ainda tentou utilizar uma tesoura para tirar a própria vida, mas foi impedida pelos policiais e levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, onde faleceu na madrugada da última quinta-feira, 17 de outubro.

Declarações para o filho

Conforme a reportagem, o comportamento da mulher surpreendeu a todos, visto que ela costumava publicar uma série de declarações para o filho por meio de suas redes sociais. Em determinada ocasião, ela publicou uma série de imagens se referindo ao menino como o “sorriso que me encanta todos os dias”.

O sepultamento do corpo de Miguel Ryan ocorreu na manhã do dia 21 de setembro, no Cemitério Campos Santos, na cidade de Pedras de Fogo, região metropolitana de João Pessoa.

Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento de Maria Rosália.