Polícia encontra carro envolvido em atentado a prefeito de Taboão da Serra carbonizado em SP

O prefeito de Taboão da Serra, na Grande SP, Aprígio da Silva (Podemos), foi vítima de um atentado na tarde desta sexta-feira (18), dentro de seu veículo. De acordo com o Brasil Urgente, na TV Band, os agentes de segurança da Polícia Militar encontraram o carro envolvido no ataque.

ANÚNCIO

Indícios apontam que o disparo tenha partido de um fuzil, segundo a polícia. Ao encontrarem o carro vermelho envolvido no ataque, o veículo estava completamente carbonizado em um ponto do Rodoanel, perto da cidade da Grande SP.

Os agentes de segurança também encontraram um cartucho de munição no veículo e seguem apurando o caso. Durante o atentado, pelo menos 10 disparos foram feitos no carro em que o prefeito estava, o atingindo na altura do ombro. O motorista falou sobre o ataque, confira:

Aprígio segue sob cuidados médicos no Hospital Israelita Albert Einstein.

“As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência”, disse a prefeitura em um comunicado.

Leia mais: