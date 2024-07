Apagão cibernético global afeta atendimentos e coletas de exames em hospitais de São Paulo

O apagão cibernético global, que prejudica operações de voos, bancos e diversos outros serviços em vários países nesta sexta-feira (19), também gera reflexos em hospitais de São Paulo. As falhas em sistemas afetaram marcações de consultas, atendimentos e até mesmo na coleta de exames laboratoriais.

O Hospital das Clínicas, um dos maiores da Capital, informou que os equipamentos que usam a plataforma Windows 10 ficaram fora do ar, prejudicando os atendimentos. O apagão atingiu o Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG), mas, segundo a unidade de saúde, a falha já está em processo de normalização.

Já o Hospital Albert Einstein, localizado na Zona Oeste da Capital, registrou problemas em um sistema fornecido pela CloudStrike, a empresa onde supostamente a falha global começou, durante a madrugada de hoje. A assessoria de imprensa da unidade destacou que logo os técnicos realizaram a correção, fazendo com que os atendimentos não fossem prejudicados. O hospital ressaltou que, nesta manhã, os pacientes foram atendidos normalmente.

No Hospital Sírio Libanês, que também fica na Zona Oeste, é registrada uma lentidão “em virtude da instabilidade nos sistemas gerada pela atualização do software de segurança da Microsoft”. Os atendimentos seguem sendo realizados, mas há uma demora maior no tempo de espera. A assessoria de imprensa da unidade destacou que a coleta de exames laboratoriais teve de ser temporariamente suspensa nesta manhã.

“Nossos sistemas foram restabelecidos rapidamente, e de forma gradual as rotinas foram normalizadas, sem grandes impacto para nossos pacientes, com exceção da coleta de exames laboratoriais, que foram temporariamente suspensas, uma vez que nosso parceiro que processa as amostras está enfrentando o mesmo problema”, destacou o Sírio Libanês.

O laboratório Fleury também informou, em nota, que teve seus sistemas afetados pelo apagão cibernético global. Porém, ressaltou que os atendimentos são realizados normalmente.

“Informamos que seguimos atendendo todos nossos clientes. Tão logo surgiu esse problema de tecnologia de impacto global, nossas equipes atuaram rapidamente para garantir a retomada segura das operações, o que está nos permitindo o atendimento aos clientes no dia de hoje”, destacou a empresa.

Apagão cibernético afeta aeroportos e já gera reflexos no Brasil

Voos e bancos

Foram registrados atrasos de voos no Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, no interior de São Paulo, devido ao apagão cibernético global. A falha atingiu o sistema da Azul Linhas Aéreas no terminal, que concentra 95% dos voos da empresa. Com isso, foram registrados atrasos na decolagem de voos e aeronaves pararam na pista enquanto aguardam a decolagem.

No setor financeiro, clientes de bancos como Bradesco, Neon, Next e Banco Pan dizem que enfrentam dificuldades para acessar os aplicativos nesta sexta-feira. O site Downdetector, que registra problemas em canais digitais, ressaltou que há reclamações sobre instabilidade nessas instituições.

O Bradesco informou que seus canais digitais ficaram indisponíveis nesta manhã, mas ressaltou que as equipes “estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente”. Em postagem no canal da instituição no X (antigo Twitter), havia a informação para que os clientes tentassem acesso mais tarde.

O Neon destacou, em comunicado enviado aos clientes, que o aplicativo enfrentava instabilidades. Já o Banco Pan disse que seu sistema foi “impactado por uma indisponibilidade originada na atualização do software de um de seus fornecedores, que impactou diversos segmentos”, mas que alguns dos serviços já foram restabelecidos.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que nesta manhã os sistemas de algumas instituições financeiras registraram falhas em “diferentes escalas”, mas não houve registro de problemas que comprometessem a prestação de serviços “de forma relevante”.

O apagão cibernético global afeta a operação de bancos em vários países desde a madrugada de hoje. Na Austrália, por exemplo, clientes do Commonwealth Bank ficaram sem acesso a transferências de dinheiro. Problemas semelhantes foram registrados na África do Sul, onde a Capitec destacou que precisou restaurar seus serviços que estavam fora do ar.

