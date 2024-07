Apagão cibernético global afeta comunicação, serviços bancários e paralisa voos em vários países

Um apagão cibernético de escala global afeta serviços de telecomunicações, bancários e a operação de voos em vários países nesta sexta-feira (19). O problema estaria relacionado a uma empresa chamada CrowdStrike, que fornece serviços de segurança digital, segundo informou o governo da Austrália. Ainda não há relatos que falhas registradas no Brasil.

Foram pontuados problemas em empresas de mídia, transportadoras, bancos e de telecomunicações em países como Estados Unidos, Austrália, Holanda, Panamá, Reino Unido, Alemanha, França, África do Sul, Índia, Espanha, Emirados Árabes, entre outros.

As principais empresas aéreas dos Estados Unidos - American Airlines, United e Delta - interromperam voos alegando falhas de comunicação, sendo que a operação já foi retomada aos poucos. Já a JetBlue, que opera voos domésticos naquele país, seguiu funcionando normalmente. Os problemas de comunicação chegaram a afetar o serviço de emergência 911 no Alasca.

Segundo agências internacionais, as primeiras informações apontam que os mais atingidos seriam os usuários da Microsoft.

No Reino Unido, por exemplo, foram registrados problemas em serviços ferroviários e de telecomunicações. “Estamos enfrentando problemas informáticos de grande escala em toda a nossa rede”, escreveram as quatro companhias ferroviárias do grupo Govia Thameslink Railway no X. Já o canal “Sky News” ficou fora do ar por dificuldades em fazer transmissões ao vivo, assim como a operação da bolsa de valores foi afetada.

A operação do “Sky News” também foi prejudicada na Austrália, assim como a rede estatal ABC está com a programação totalmente paralisada. O país também sofre com falhas bancárias e em empresas de mídia.

Na Alemanha, cirurgias eletivas em dois hospitais precisaram ser canceladas. Já o aeroporto internacional de Berlim informou que suspendeu voos nesta manhã devido a um “problema técnico”.

Na África do Sul, um dos maiores bancos anunciou que enfrenta problemas em todos os serviços por conta do apagão online.

O que diz a CrowdStrike?

Em um comunicado, a CrowdStrike, que oferece serviços de cibersegurança para grandes empresas mundiais, confirmou que está ciente de falhas no sistema operacional Windows relacionada ao sensor “Falcon”.

A Microsoft destacou em um comunicado que está adotando “medidas” para solucionar os problemas relatados. “Os nossos serviços continuam observando melhorias contínuas enquanto seguimos adotando medidas de mitigação”, escreveu a empresa no X (antigo Twitter).

Já o provedor de serviços em nuvem AWS ressaltou que está “investigando relatos de problemas de conectividade com instâncias Windows EC2 e Workspaces dentro da AWS.”

Por enquanto, não há indícios de que o problema tenha sido causado por ação de hackers.