Apagão cibernético global: clientes apontam falhas em aplicativos de bancos no Brasil

O apagão cibernético global, que causa problemas em serviços em vários países nesta sexta-feira (19), já começou a ser sentido no Brasil. Clientes de bancos como Bradesco, Neon, Next e Banco Pan dizem que enfrentam dificuldades para acessar os aplicativos. O site Downdetector, que registra problemas em canais digitais, ressaltou que há reclamações sobre instabilidade nessas instituições.

ANÚNCIO

O Bradesco informou que seus canais digitais ficaram indisponíveis nesta manhã, mas ressaltou que as equipes “estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente”. Em postagem no canal da instituição no X (antigo Twitter), havia a informação para que os clientes tentassem acesso mais tarde.

Os demais bancos citados pelos clientes pelas falhas ainda não se pronunciaram a respeito.

O apagão cibernético global afeta a operação de bancos em vários países desde a madrugada de hoje. Na Austrália, por exemplo, clientes do Commonwealth Bank ficaram sem acesso a transferências de dinheiro. Problemas semelhantes foram registrados na África do Sul, onde a Capitec destacou que precisou restaurar seus serviços que estavam fora do ar.

Nas redes sociais, muitos usuários brasileiros reclamavam das falhas e diziam que não conseguiam acessar os aplicativos para pagar contas e fazer transferências. Veja algumas postagens abaixo:

Apagão cibernético global

O problema afeta serviços de telecomunicações, bancários e a operação de voos em vários países nesta sexta-feira. A falha estaria relacionada a uma empresa chamada CrowdStrike, que fornece serviços de segurança digital, segundo informou o governo da Austrália. No entanto, ainda não se sabe se há outras causas, mas não há indícios de um ataque hacker.

Foram pontuados problemas em empresas de mídia, transportadoras, bancos e de telecomunicações em países como Estados Unidos, Austrália, Holanda, Panamá, Reino Unido, Alemanha, França, África do Sul, Índia, Espanha, Emirados Árabes, entre outros.

ANÚNCIO

Segundo agências internacionais, as primeiras informações apontam que os mais atingidos seriam os usuários da Microsoft.

Operações de voos em empresas aéreas dos Estados Unidos, Emirados Árabes, entre outros países foram afetadas e foram registrados atrasos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros parados em aeroportos.

O que diz a CrowdStrike?

Em um comunicado, a CrowdStrike, que oferece serviços de cibersegurança para grandes empresas mundiais, confirmou que está ciente de falhas no sistema operacional Windows relacionada ao sensor “Falcon”.

A Microsoft destacou em um comunicado que está adotando “medidas” para solucionar os problemas relatados. “Os nossos serviços continuam observando melhorias contínuas enquanto seguimos adotando medidas de mitigação”, escreveu a empresa no X (antigo Twitter).

Já o provedor de serviços em nuvem AWS ressaltou que está “investigando relatos de problemas de conectividade com instâncias Windows EC2 e Workspaces dentro da AWS.”