Apagão cibernético afetou sistemas e causou atrasos no Aeroporto de Viracopos

Foram registrados atrasos de voos no Aeroporto Internacional de Viracopos, Capinas (SP), devido ao apagão cibernético que prejudicou os serviços de comunicação ao redor do mundo nesta sexta-feira, dia 19 de julho. A informação foi confirmada pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos ao G1.

Conforme a reportagem, o problema global atingiu o sistema da Azul Linhas Aéreas e principalmente o Aeroporto Internacional de Viracopos, que concentra 95% dos voos da empresa. Com isso, foram registrados atrasos na decolagem de voos e aeronaves pararam na pista enquanto aguardam a decolagem.

A informação também foi confirmada pela Azul, que emitiu uma nota justificando os atrasos aos passageiros. Segundo a empresa, alguns voos poderão sofrer atrasos pontuais causados pela “intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas”. Os passageiros foram orientados a chegar com antecedência e buscar pelo balcão de check-in caso tenham voos nesta sexta-feira e não tenham conseguido realizar o procedimento de forma online.

Segundo a Aeroportos Brasil, o problema foi registrado no sistema de emissão de bilhetes da Azul e não impactou outras companhias até o momento.

O que dizem as outras companhias aéreas

Por meio de notas emitidas nesta sexta-feira, as empresas aéreas Gol e Latam afirmaram não terem registrado impactos causados pelo apagão cibernético e reforçaram que suas operações seguem em andamento normal até o presente momento. No entanto, as empresas pedem aos passageiros que tomem medidas de precaução como checar antecipadamente o status do voo e chegar com antecedência ao aeroporto.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) também emitiu uma nota sobre o assunto e informou que segue monitorando a situação e que “está em contato com os operadores aéreos e aeroportuários para avaliar e minimizar eventuais impactos no setor aéreo”.

Segundo a Microsoft, a falha que ocasionou o problema em escala global já foi resolvida, mas pode deixar problemas residuais.