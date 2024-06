Ex-madrasta denuncia motorista de Porsche por agressão; ele segue preso após acidente com morte

A 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de lesão corporal contra Eliziany Silva, que é ex-madrasta do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que cumpre prisão preventiva por um acidente com morte. A mulher afirma que o ex-enteado a agrediu em janeiro de 2018, quando tinha 18 anos, mas ela só formalizou a denúncia em maio passado.

Conforme o site G1, Eliziany contou à polícia que manteve uma união estável com o pai do rapaz, o empresário Fernando Sastre de Andrade, por mais de dez anos, mas o casal se separou em 2019. Ela já tinha feito denúncias contra o ex-companheiro por agressões, tortura e ameaças. Eles brigam na Justiça pela divisão de bens avaliados em R$ 30 milhões.

A mulher relatou que a confusão, em que foi agredida por Fernando Filho, ocorreu no dia 2 de janeiro de 2018. Na ocasião, ela e o companheiro discutiam, quando o rapaz achou que ela tinha agredido o pai dele e a atacou, jogando um celular em seu rosto e chutando seu joelho.

Eliziany afirma que ficou com hematomas, mas não chegou a fazer fotos ou precisou buscar atendimento médico. A mulher ressaltou que também foi agredida pelo então companheiro e que Fernando Filho ficou gravando a discussão dos dois, depois compartilhando essas imagens com outras pessoas.

Esse material foi entregue à polícia e anexado ao inquérito. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica pela Lei Maria da Penha. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que Fernando Filho será ouvido pela investigação.

“As equipes da unidade realizarão a oitiva do suspeito por meio de carta precatória, já que ele está em cárcere. As diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos”, explicou a secretaria.

As defesas dos envolvidos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Modelo Eliziany Silva já tinha denunciado o ex-marido, o empresário Fernando Sastre, por violência doméstica (Reprodução/True Crime/O Globo)

Acidente com Porsche

Fernando Sastre de Andrade Filho segue cumprindo prisão preventiva na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele responde pelo acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52 anos, ocorrido no último dia 31 de março, na Zona Leste da Capital.

O empresário conduzia um Porsche que colidiu contra um Renault Sandero, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé. Ele fugiu do local sem fazer o teste do bafômetro, mas testemunhas afirmam que ele estava com sinais de embriaguez e também apareceu em um vídeo, gravado momentos antes da batida, com a voz pastosa.

Fernando Filho teve a prisão preventiva decretada no último dia 3 de maio e se entregou à polícia após três dias foragido. A defesa dele aguardava o resultado do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas obteve uma resposta negativa.

O rapaz virou réu no caso pelos crimes de homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, ambos na modalidade dolo eventual. O Ministério Público sustentou na denúncia que o empresário assumiu o risco de matar o motorista de aplicativo, que seguia no Renault Sandero. Além de estar a mais de 150 km/h, sendo que a máxima permitida na via é de 50 km/h.

Ainda conforme a denúncia, o empresário também cometeu o crime de lesão corporal gravíssima contra o amigo, Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava com ele no carro. Após ter alta do hospital, ele teve complicações no quadro de saúde e voltou a ser internado. O rapaz já teve alta novamente, mas ainda deve passar por pelo menos mais uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento do joelho esquerdo.

A Justiça de São Paulo também determinou que Fernando Filho pague uma pensão mensal de dois salários mínimos para a família de Ornaldo, até o julgamento do caso. Ainda não foi analisado o pedido dos parentes da vítima de indenização no valor de R$ 5 milhões.