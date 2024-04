VÍDEO: Veja o momento em que motorista de Porsche atingiu traseira de Renault Sandero, em SP

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia um Porsche avaliado em R$ 1 milhão, atingiu a traseira de um Renault Sandero, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Ele fugiu após o acidente e ainda é procurado. Já o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52, chegou a ser socorrido após a batida, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja abaixo o vídeo do acidente divulgado pelo “SBT News”:

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (31). Testemunhas contaram à polícia que Filho seguia acima dos 50km/h permitidos na via e perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma ultrapassagem. Ele acabou atingindo a traseira do Sandero em cheio.

A Polícia Técnico-Científica informou que vai analisar as imagens para determinar qual foi a velocidade do Porsche no momento da colisão com o Sandero e se, de fato, ele estava acima do que era liberado no local.

Viana sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um quadro de parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado ao Hospital Tatuapé, mas morreu por causa de “traumatismos múltiplos”, segundo a polícia.

Um passageiro do Porsche, que estava no banco do carona, foi levado ao Hospital São Luiz, onde seguia internado nesta segunda-feira (1º). Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Já o empresário fugiu do local do acidente. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe dele apareceu e afirmou aos policiais que também levaria o filho ao Hospital São Luiz, pois o rapaz apresentava um ferimento na boca. Porém, ele não foi mais encontrado e agora é procurado.

O caso é investigado inicialmente como homicídio culposo (sem intenção de matar), lesão corporal culposa (sem intenção de machucar) na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A Polícia Civil também apura a conduta dos agentes que atenderam à ocorrência, pois Filho não foi submetido ao teste do bafômetro e também não foi escoltado até o hospital.

A defesa do empresário não foi localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Fernando Sastre de Andrade Filho, que conduzia o Porsche (à esquerda), atingiu Sandero dirigido por Ornaldo da Silva Viana, que morreu (Reprodução/Redes sociais)

Quem é o motorista do Porsche?

Fernando Sastre de Andrade Filho integra uma família de empresários que atuam no mercado imobiliário e de materiais de construção civil. Ele teria participação em pelo menos quatro empresas.

O carro dele, um Porsche azul 911 Carrera GTS, ano 2023, era registrado no nome de uma das companhias do pai e está avaliado em R$ 1 milhão.

Quem era a vítima fatal?

Vítima fatal do acidente, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, trabalhava como motorista de aplicativo há quatro anos. Ele seguia sozinho no Renault Sandero quando foi atingido na traseira.

Natural do Maranhão, ele atualmente morava em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde deverá ser sepultado na tarde de hoje. Ele deixou dois filhos.