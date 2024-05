Caso do acidente com Porsche: amigo que estava no carro deixa o hospital pela segunda vez

Marcus Vinícius Machado Rocha estava no banco de passageiro da Porsche dirigida por Fernando Sastre de Oliveira Filho no dia em que o carro bateu na traseira do Sandero em alta velocidade, em uma avenida na zona leste de São Paulo, provocando a morte do motorista do outro carro.

Ele foi levado do local do acidente para o hospital gravemente ferido e teve que fazer uma cirurgia para retirada do baço e se recuperava em casa quando passou mal e voltou a ser internado, no último dia 22. Além de complicações na cirurgia, Marcus, que tem 22 anos, sofreu ma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

Nesta segunda-feira, ele teve alta pela segunda vez, mas ainda deve passar por pelo menos mais uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento do joelho esquerdo durante o acidente. Desde o acidente, ele perdeu 10 kg.

PRISÃO DO MOTORISTA

Fernando Sastre Filho foi preso nesta segunda-feira e vai responder por homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima por dirigir supostamente embriagado e atingir outro veículo a 114,8 km/h em uma região onde a velocidade máxima permitida é de 50 km/h.

Ele se entregou à polícia após ser dado como foragido e passará nesta terça-feira por audiência de custódia antes de ser encaminhado à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.

Seus advogados entraram com recurso pedindo habeas corpus, que deve ser analisado ainda hoje pela Quinta Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).