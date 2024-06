Influencer admite que não fazia avaliação antes de ‘peeling de fenol’: “Não sou médica para pedir exame”

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a esteticista e influencer Natalia Becker, que foi indiciada por homicídio com dolo eventual

A influencer e esteticista Natalia Fabiana de Freitas Antonio, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker, admitiu que não solicitava nenhum tipo de exame aos clientes antes de realizar o “peeling de fenol”. Ela também reconheceu que sua clínica, em São Paulo, não contava com aparelho para monitoramento cardíaco, apenas aparelho de pressão e oxímetro. Ela foi indiciada pela morte do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos.

ANÚNCIO

“A gente não pede exame. Não sou médica para pedir exame”, disse Natalia, em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da RecordTV.

E é exatamente pela necessidade de uma avaliação prévia que o Conselho Federal de Medicina (CFM) afirma que, por se tratar de um procedimento estético invasivo, a lei estabelece que o “peeling de fenol” seja realizado apenas por médicos especializados.

O órgão ressalta que, como o ácido que induz a queimadura e descamação da pele pode provocar alterações na frequência cardíaca, levando à arritmia e, até, a uma eventual parada cardíaca, é importante saber se a pessoa está apta antes da aplicação.

Na entrevista, a influencer também disse que sua clínica não contava com equipamentos para monitoramento cardíaco, mas ressaltou que prestou o devido socorro ao empresário e classificou a morte dele como uma “fatalidade”.

“É um trauma que vou carregar para a vida. Penso na minha família, na família dele também. Sou mãe, também tenho filho e é uma coisa inexplicável, bem difícil mesmo”, afirmou a influencer.

Henrique reclamou de fortes dores e morreu pouco depois do procedimento, realizado no último dia 3 de junho. Conforme a polícia, ele sofreu lesões graves no rosto e na gengiva. A suspeita é que ele possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. Os laudos dos exames necropsiais, que devem atestar qual foi a causa do falecimento, ainda não foram divulgados.

ANÚNCIO

O namorado de Henrique, no entanto, rebateu as afirmações de Natalia e disse que o socorro demorou a ser prestado. Ele ressaltou que ela e as funcionárias da clínica não tinham nenhum preparo para uma emergência. Tanto que o socorro foi chamado por um vizinho do estabelecimento, mas o empresário não resistiu.

“[Natalia] É uma pessoa que assim, não tem preparo nenhum para uma eventual emergência que pudesse ocorrer durante o procedimento que ela realiza, e tampouco a clínica tem suporte e assistência para uma emergência”, disse Marcelo Camargo.

Imagens mostram empresário no interior da clínica após o 'peeling de fenol'; logo depois ele passou mal e morreu (Reprodução / TV Globo / Redes Sociais)

Investigação

Conforme a Polícia Civil, Henrique pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento estético. Ao se apresentar à polícia, Natalia disse que aprendeu a técnica em um curso online e fazia as aplicações desde o fim de 2023.

“Realizavam-se semanalmente inúmeros procedimentos de peeling de fenol. Essa informação nos foi dada por funcionários. A polícia está levantando os números”, disse a delegada Samia Olivier Martins de Oliveira, em entrevista ao site “Metrópoles”.

Segundo alegado por Natalia, ela fez o curso online com uma farmacêutica do Paraná em agosto do ano passado. Nas aulas, aprendeu como aplicar o fenol e desde então nunca tinha enfrentado nenhuma intercorrência com seus clientes. A polícia quer ouvir a mulher apontada como sendo a responsável pelas aulas virtuais.

Ao saber da morte do cliente, Natalia também teria passado mal e socorrida a um hospital. Ela só se apresentou à polícia no dia 5 de junho para prestar esclarecimentos, quando foi indiciada por homicídio com dolo eventual.

Já a clínica da esteticista foi fechada e multada pela Vigilância Sanitária após a repercussão da morte do empresário. O local tinha licença para funcionamento, mas não para a realização de “peeling de fenol”.